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18 червня 2021, 11:22 188

Кричав і розмахував сокирою: у Кривому Розі затримали буйного чоловіка

18 червня 2021, 11:22 188
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Фото: Нацполіція
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У Кривому Розі на вулиці Ярослава Мудрого затримали чоловіка, який упродовж двох годин голосно кричав і стверджував, що на нього полюють

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає RegioNews.

Місцеві мешканці розповіли, що невідомий чоловік протягом 2-х годин голосно кричить та виражається нецензурною лайкою. Охоронці порядку швидко виявили вказаного громадянина”, - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додали, що чоловік постійно вказував на неіснуючих осіб та говорим із ними. Згодом він схопився за сокиру і почав нею розмахувати та рубати двері.

Чоловіка вдалося затримати, інспектори передали його медикам.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали трьох чоловіків, які намагались підпалити магазин і кафе

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