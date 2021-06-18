Кричав і розмахував сокирою: у Кривому Розі затримали буйного чоловіка
У Кривому Розі на вулиці Ярослава Мудрого затримали чоловіка, який упродовж двох годин голосно кричав і стверджував, що на нього полюють
Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає RegioNews.
Місцеві мешканці розповіли, що невідомий чоловік протягом 2-х годин голосно кричить та виражається нецензурною лайкою. Охоронці порядку швидко виявили вказаного громадянина”, - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції додали, що чоловік постійно вказував на неіснуючих осіб та говорим із ними. Згодом він схопився за сокиру і почав нею розмахувати та рубати двері.
Чоловіка вдалося затримати, інспектори передали його медикам.
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