Кричал и размахивал топором: в Кривом Роге задержали буйного мужчину

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге на улице Ярослава Мудрого задержали мужчину, который в течение двух часов громко кричал и утверждал, что на него охотятся

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает RegioNews.

Местные жители рассказали, что неизвестный мужчина в течении 2-х часов громко кричит и выражается нецензурной бранью. Стражи порядка быстро обнаружили указанного гражданина", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что мужчина постоянно указывал на несуществующих людей и говорим с ними. Впоследствии он схватился за топор и начал им размахивать и рубить дверь.

Мужчину удалось задержать, инспекторы передали его медикам.

Напомним, в Днепре задержали трех мужчин, которые пытались поджечь магазин и кафе.