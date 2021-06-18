Кричал и размахивал топором: в Кривом Роге задержали буйного мужчину
В Кривом Роге на улице Ярослава Мудрого задержали мужчину, который в течение двух часов громко кричал и утверждал, что на него охотятся
Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает RegioNews.
Местные жители рассказали, что неизвестный мужчина в течении 2-х часов громко кричит и выражается нецензурной бранью. Стражи порядка быстро обнаружили указанного гражданина", - говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что мужчина постоянно указывал на несуществующих людей и говорим с ними. Впоследствии он схватился за топор и начал им размахивать и рубить дверь.
Мужчину удалось задержать, инспекторы передали его медикам.
Напомним, в Днепре задержали трех мужчин, которые пытались поджечь магазин и кафе.
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