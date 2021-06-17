У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які намагались підпалити магазин і кафе

Фото: Нацполіція

Працівники кримінальної поліції міста Дніпро затримали трьох мешканців міста Кам'янське після спроби підпалу магазину, розташованого поряд з кафе

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чоловіки кинули у вікно пляшку із займистою речовиною, після чого у приміщенні кафе сталося задимлення. Камери відеоспостереження зафіксували, як підпалювачі на автомобілі поїхали з місця злочину", - повідомили правоохоронці.

У затриманих вилучили пістолет, гранату РГД-5 із запалом УЗРГМ, корпус гранати Ф-1, чорнові записи зі схемою розташування закладу та прилеглої території, пластикову ємкість з невідомою речовиною та інші речові докази.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали літак, який незаконно потрапив з Румунії.