У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які намагались підпалити магазин і кафе
Працівники кримінальної поліції міста Дніпро затримали трьох мешканців міста Кам'янське після спроби підпалу магазину, розташованого поряд з кафе
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.
Чоловіки кинули у вікно пляшку із займистою речовиною, після чого у приміщенні кафе сталося задимлення. Камери відеоспостереження зафіксували, як підпалювачі на автомобілі поїхали з місця злочину", - повідомили правоохоронці.
У затриманих вилучили пістолет, гранату РГД-5 із запалом УЗРГМ, корпус гранати Ф-1, чорнові записи зі схемою розташування закладу та прилеглої території, пластикову ємкість з невідомою речовиною та інші речові докази.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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