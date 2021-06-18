В Україні новий рекорд з вакцинації, більше 80 тисяч людей за добу

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Упродовж минулої доби в Україні зробили 81 713 щеплень від коронавірусу, це черговий рекорд від початку кампанії вакцинації

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Новий рекорд щеплених! 81 713 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини”, - йдеться в повідомленні.

В МОЗ додали, що минулої доби працювали 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня до листа очікування на щеплення від COVID-19 записались 707 599 людей.

Загалом в Україні вакцинували вже 1 652 055 громадян, з них отримали одну дозу отримали 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини 337 345 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за добу вакциновано більше 76 тисяч осіб.