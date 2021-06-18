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18 червня 2021, 10:11 1517

У Дніпрі через негоду затопило вулиці, автівки плавають у воді

18 червня 2021, 10:11 1517
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Фото: ДСНС
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Дніпро 17 червня накрив проливний дощ, внаслідок чого вулиці міста перетворилися на річки

Як повідомило місцеве видання 34.ua, під час потужної зливи затопило все місто, пише RegioNews.

Зазначається, що води людям було по пояс, а машини плавали по самі вікна. Особливо не пощастило тим, кому довелося проїхати по Слобожанському проспекту. У районі наземного пішохідного переходу праву смугу руху затопило так сильно, що кілька машин застрягли в калюжі, не маючи можливості просунутися далі.

Нагадаємо, днями у Дніпрі після зливи обвалилася ще одна ділянка міської набережної.

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