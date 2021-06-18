У Дніпрі через негоду затопило вулиці, автівки плавають у воді

Фото: ДСНС

Як повідомило місцеве видання 34.ua, під час потужної зливи затопило все місто, пише RegioNews.

Зазначається, що води людям було по пояс, а машини плавали по самі вікна. Особливо не пощастило тим, кому довелося проїхати по Слобожанському проспекту. У районі наземного пішохідного переходу праву смугу руху затопило так сильно, що кілька машин застрягли в калюжі, не маючи можливості просунутися далі.

Нагадаємо, днями у Дніпрі після зливи обвалилася ще одна ділянка міської набережної.