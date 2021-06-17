Ексбойовик "ЛНР" майже п'ять років працював у Нацполіції - СБУ

Фото: СБУ

У лавах Нацполіції Луганщини викрили колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока", який приєднався до Нацполу у 2016 році

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Встановлено, що починаючи з 2014 року, фігурант "служив" у незаконному збройному "формуванні Дрьомова", яке на той час контролювало Сєвєродонецьк.

Фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним "Спец". Бойовики "Спеца" причетні до викрадень та катувань українських патріотів, вбивств військовослужбовців ЗСУ.

Правопорушнику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.