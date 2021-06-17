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Доба на Донбасі: бойовики тричі стріляли із забороненої зброї
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17 червня 2021, 17:56 16

Доба на Донбасі: бойовики тричі стріляли із забороненої зброї

17 червня 2021, 17:56 16
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 17 червня, з боку збройних формувань Російської Федерації в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

В штабі також розповіли, що в районі Водяного, що на Приазов’ї, бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, - повідомили в ООС.

Також упродовж доби сапери розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.

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