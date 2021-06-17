В зоне ООС на Луганщине боевики ранили украинского военного

Раскрученная кампания по передаче "убитых" украинских портов в концессию частным инвесторам уступает в пафосе "Большому строительству", но по перспективности для профильного замглавы ОП Кирилла Тимоше...

11 июня 2021

Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк

Ровенский городской голова прославился на всю Украину дискриминационным заявлением в отношении ромов, но не только этим полгода жил город под его новым руководством