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Сутки на Донбассе: боевики трижды стреляли из запрещенного оружия
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17 июня 2021, 21:57 5

В зоне ООС на Луганщине боевики ранили украинского военного

17 июня 2021, 21:57 5
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Фото: из открытых источников
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17 июня в зоне проведения ООС в результате обстрела боевиков получил ранение украинский военный

Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Север", передает RegioNews.

Известно, что около 18:30 российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских подразделений вблизи населенного пункта Новотошковское.

Солдат Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Его состояние оценивается как средней тяжести. После оказания первой помощи его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики трижды стреляли из запрещенного оружия.

ООС Донбасс ранение Луганская область боевики

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