В зоне ООС на Луганщине боевики ранили украинского военного
17 июня в зоне проведения ООС в результате обстрела боевиков получил ранение украинский военный
Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Север", передает RegioNews.
Известно, что около 18:30 российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских подразделений вблизи населенного пункта Новотошковское.
Солдат Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Его состояние оценивается как средней тяжести. После оказания первой помощи его доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики трижды стреляли из запрещенного оружия.