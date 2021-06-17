Фіскали арештували майно підрядника Департаменту земельних ресурсів КМДА

Фото пресслужби Київської міської прокуратури

ДФС наклала арешт на майно підрядника Департаменту земельних ресурсів КМДА, сам підрядник оголошений у розшук

За інформацією прес-служби відомства, підрядник завдав збитків бюджету на суму близько 34 млн грн.

Як раніше повідомлялося, співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили факти у завданні збитків громаді столиці.

Встановлено, що директор одного із товариств м. Києва, починаючи з 2013 року, умисно не оформив належним чином правовстановлюючих документів з Департаментом земельних ресурсів КМДА, та не сплачував орендну плату за землю в центрі столиці.

Також встановлено, що службові особи цього товариства при поданні декларації з плати за землю, за попередні роки, занижували площу та нормативно грошову оцінку земельних ділянок що призвело до не сплати до місцевого бюджету України у м. Києві близько 34 млн грн.

Станом на сьогодні керівнику згаданого товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. На цей час його оголошено в розшук.

Ухвалою районного суду м. Києва накладено арешт на нерухоме майно (приміщення у м. Києві), що на праві власності належить згаданому СГД, з метою забезпечення цивільного позову. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 12 травня ДФС і прокуратура проводили обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА. Також обшукували приміщення приватного підприємства та житло його директора.