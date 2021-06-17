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17 июня 2021, 15:22 26

Фискалы арестовали имущество подрядчика департамента земельных ресурсов КГГА

17 июня 2021, 15:22 26
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Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры
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ДФС наложила арест на имущество подрядчика Департамента земельных ресурсов КГГА, сам подрядчик объявлен в розыск

По информации пресс-службы ведомства, подрядчик нанес ущерб бюджету на сумму около 34 млн грн.

Как ранее сообщалось, сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры выявили факты в нанесении ущерба общине столицы.

Установлено, что директор одного из обществ м. Киева, начиная с 2013 года, умышленно не оформил надлежащим образом правоустанавливающие документы с Департаментом земельных ресурсов КГГА, и не платил арендную плату за землю в центре столицы.

Также установлено, что служебные лица этого общества при представлении декларации по плате за землю за предыдущие годы, занижали площадь и нормативно денежную оценку земельных участков, что привело к неуплате в местный бюджет Украины в г. Киеве около 34 млн грн.

По состоянию на сегодня руководителю упомянутого общества, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. В настоящее время он объявлен в розыск.

Определением районного суда г. Киева наложен арест на недвижимое имущество (помещение в г. Киеве), что на праве собственности принадлежит упомянутом СХД, с целью обеспечения гражданского иска. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 12 мая ДФС и прокуратура проводили обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА. Также обыскивали помещение частного предприятия и жилье его директора.

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