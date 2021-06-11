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11 червня 2021, 16:18 129

Фіскали обшукують "Нафтогаз" у справі на 2,7 млрд гривень

11 червня 2021, 16:18 129
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники Державної фіскальної служби проводять обшуки у НАК “Нафтогаз України”

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

За даними слідства, відкрита кримінальна справа за фактом ймовірного ухиляння чиновниками "Нафтогазу” від сплати податку на додану вартість на суму 2,7 млрд грн.

Починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК "Нафтогаз України” не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром” (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що "Нафтогаз” не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, хоча підприємства-виробники теплової енергії споживають газ із газотранспортної системи України.

Також у ДФС заявили, що зібрали достатньо доказів, які підтверджують ухиляння від сплати податків.

Здобуто докази, що службові особи НАК "Нафтогаз України" не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакету документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу.
При цьому, в ході досудового розслідування буде надано правову оцінку діям як службових осіб АТ НАК "Нафтогаз України” так і Енергетичної митниці ДФС”, - повідомляють фіскали.

Зазначається, що остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи.

Нагадаємо, Зеленський анонсував закон про списання боргів тепловиків перед "Нафтогазом"

обшуки Нафтогаз ДФС кримінальна справа податки

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