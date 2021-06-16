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16 червня 2021, 15:09 105

Кабмін хоче зароблені на "євробляхах" 1,4 млрд. грн. витратити на боротьбу з COVID-19

16 червня 2021, 15:09 105
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Сайт Кабінета міністрів України
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Кабмін планує отримати 1,4 млрд. грн. від розмитнення "євроблях" та направити їх на боротьбу з COVID-19 та вакцинацію

Відповідний законопроект був схвалений під час засідання уряду сьогодні, 16 червня, та буде спрямований до Верховної ради.

"За інформацією Державної митної служби України, після закінчення пільгового періоду оподаткування, протягом 2020 року в Україну ввезено 38,4 тис. одиниць транспортних засобів, у т. ч. з порушенням термінів перебування у митних режимах транзиту та тимчасового ввезення - 7,5 тис. транспортних засобів", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно документу, доходи спеціального фонду державного бюджету України на 2021 рік пропонується збільшити на 1 433,75 млн грн, які надійдуть з наступних джерел:

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) з транспортних засобів на 1 140,0 млн гривень;

податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів з транспортних засобів на 230,0 млн гривень;

надходження від добровільно сплачених фізичними особами коштів на 63,75 млн гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення "євроблях", яким передбачається, що вартість розмитнення вже завезених в Україну автомобілів не буде перевищуватиме 1000 євро.

Кабмін митниця COVID-19 євробляхи вакцинація

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