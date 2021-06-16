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16 червня 2021, 16:58 129

Кабмін оголосив конкурс на посади заступників глави НСЗУ

16 червня 2021, 16:58 129
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Фото: Сайт КМУ
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Кабінет міністрів оголосив конкурси на зайняття посади заступників голови Національної служби здоров'я України

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише RegioNews.

Він зазначив, що до завершення конкурсу виконувати обов’язки заступників уряд уповноважив Дмитра Самофалова та Тетяну Бойко.

Раніше МОЗ оголосив конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я.

Відомо, що раніше конкурс на заняття цієї посади проводився під час роботи попереднього міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.

Кабмін Україна МОЗ Віктор Ляшко НСЗУ

 
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