Кабмін оголосив конкурс на посади заступників глави НСЗУ

Фото: Сайт КМУ

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише RegioNews.

Він зазначив, що до завершення конкурсу виконувати обов’язки заступників уряд уповноважив Дмитра Самофалова та Тетяну Бойко.

Раніше МОЗ оголосив конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я.

Відомо, що раніше конкурс на заняття цієї посади проводився під час роботи попереднього міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.