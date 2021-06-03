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03 червня 2021, 13:41 890

В Україні створять реєстр усіх професій: Рада прийняла новий закон

03 червня 2021, 13:41 890
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Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила за основу і в першому читанні законопроєкт №4147, згідно з яким в Україні з'явиться реєстр професій

Відповідне рішення підтримало 256 народних депутатів на засіданні парламенту, передає RegioNews.

Згідно з законом створюється і вводиться в дію Реєстр професій і кваліфікацій.

Також закон дає визначення термінам повної та часткової професійної кваліфікації; встановлює пріоритетність професійних стандартів над кваліфікаційними характеристиками; унормовує окремі питання розроблення, затвердження та введення у дію професійних стандартів.

Згідно з проєктом, при укладенні трудового договору до уваги береться професія, повна або часткова професійна кваліфікація, якою володіє особа. За бажанням сторін вимоги до робіт, кваліфікації або виконання дорученої роботи без пред'явлення вимог до кваліфікації можуть встановлювати в трудовому договорі.

Раніше повідомлялось, що у парламент внесли законопроєкт щодо підвищення пенсійного віку для українців.

ВР закон робота депутати реєстр

 
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