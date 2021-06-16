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У Маріуполі планують підвищити вартість проїзду: скільки доведеться платити
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16 червня 2021, 16:46 56

У Маріуполі планують підвищити вартість проїзду: скільки доведеться платити

16 червня 2021, 16:46 56
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Фото: із відкритих джерел
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Виконавчий комітет Маріупольської міської ради розробив проєкт рішення, згідно із яким пропонується підвищити вартість проїзду в місті до 10 гривень

Про це повідомляється на сайті міської ради, передає RegioNews.

Згідно із проєктом, ціни планують підвищити з 1 серпня. У маршрутках проїзд коштуватиме не більше 10 грн, у трамваях – 9 грн, у тролейбусах та автобусах - 10 грн.

Ціна зросте також на проїзні квитки. У трамваї-тролейбусі-автобусі ціна проїзного буде складати 450 грн, студентський та учнівський проїзний обійдуться в 225 грн.

Питання про підвищення ціни на перевезення пасажирів у громадському транспорті буде винесено на найближчу сесію міської ради.

Нагадаємо, раніше у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.

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