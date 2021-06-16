У Маріуполі планують підвищити вартість проїзду: скільки доведеться платити
Виконавчий комітет Маріупольської міської ради розробив проєкт рішення, згідно із яким пропонується підвищити вартість проїзду в місті до 10 гривень
Про це повідомляється на сайті міської ради, передає RegioNews.
Згідно із проєктом, ціни планують підвищити з 1 серпня. У маршрутках проїзд коштуватиме не більше 10 грн, у трамваях – 9 грн, у тролейбусах та автобусах - 10 грн.
Ціна зросте також на проїзні квитки. У трамваї-тролейбусі-автобусі ціна проїзного буде складати 450 грн, студентський та учнівський проїзний обійдуться в 225 грн.
Питання про підвищення ціни на перевезення пасажирів у громадському транспорті буде винесено на найближчу сесію міської ради.
Нагадаємо, раніше у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.
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