В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
Исполнительный комитет Мариупольского городского совета разработал проект решения, согласно которому предлагается повысить стоимость проезда в городе до 10 гривен
Об этом сообщается на сайте городского совета, передает RegioNews.
Согласно проекту, цены планируют повысить с 1 августа. В маршрутках проезд будет стоить не больше 10 грн, в трамваях - 9 грн, в троллейбусах и автобусах - 10 грн.
Цена возрастет также на проездные билеты. В трамвае-троллейбусе-автобусе цена проездного будет составлять 450 грн, студенческий и ученический проездной обойдется в 225 грн.
Вопрос повышения цены на перевозку пассажиров в общественном транспорте будет вынесен на ближайшую сессию городского совета.
Напомним, ранее в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.