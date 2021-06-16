В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить

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Исполнительный комитет Мариупольского городского совета разработал проект решения, согласно которому предлагается повысить стоимость проезда в городе до 10 гривен

Об этом сообщается на сайте городского совета, передает RegioNews.

Согласно проекту, цены планируют повысить с 1 августа. В маршрутках проезд будет стоить не больше 10 грн, в трамваях - 9 грн, в троллейбусах и автобусах - 10 грн.

Цена возрастет также на проездные билеты. В трамвае-троллейбусе-автобусе цена проездного будет составлять 450 грн, студенческий и ученический проездной обойдется в 225 грн.

Вопрос повышения цены на перевозку пассажиров в общественном транспорте будет вынесен на ближайшую сессию городского совета.

Напомним, ранее в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.