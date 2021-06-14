12:34  14 червня
У центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні
13:53  14 червня
Рада у п'ятницю заслухає міністра енергетики Галущенка
08:11  14 червня
На Донбасі третій день поспіль стріляють поблизу Новотошківського
UA | RU
UA | RU
14 червня 2021, 15:13 1227

У Маріуполі на Центральному ринку чоловіка вбили пінцетом

14 червня 2021, 15:13 1227
Читайте также на русском языке
Сайт Нацполіції
Читайте также
на русском языке

У Маріуполі на Центральному ринку під час сварки між чоловіками сталося вбивство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

Зазначається, що між відвідувачами ринку стався конфлікт, в ході якого 56-річний чоловік вдарив 36-річного місцевого жителя пінцетом у шию. Внаслідок отриманої травми останній помер на місці, а зловмисник втік.

За допомогою свідків події поліції вдалося спіймати злочинця. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого.

Маріуполь убивство кримінал

У Маріуполі пройшов марш до сьомої річниці визволення міста від бойовиків
13 червня 2021, 15:46
Маріуполь затопило: під воду пішли вулиці й будинки
04 червня 2021, 13:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram