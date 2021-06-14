У Маріуполі на Центральному ринку чоловіка вбили пінцетом

Сайт Нацполіції

У Маріуполі на Центральному ринку під час сварки між чоловіками сталося вбивство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

Зазначається, що між відвідувачами ринку стався конфлікт, в ході якого 56-річний чоловік вдарив 36-річного місцевого жителя пінцетом у шию. Внаслідок отриманої травми останній помер на місці, а зловмисник втік.

За допомогою свідків події поліції вдалося спіймати злочинця. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого.