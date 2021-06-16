На Донеччині мікроавтобус влетів у залізобетонним стовп: один пасажир загинув

Фото: ДСНС

У м. Слов’янськ в результаті зіткнення автомобіля "Volkswagen Transporter" із залізобетонним стовпом одна людина загинула та четверо були травмовані

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули водійські двері, зрізали сидіння та деблокувавши постраждалого водія, передали його медикам.

Загиблий пасажир та троє інших постраждалих пасажира, анкетні дані яких встановлюються, були вилучені з автомобіля працівниками поліції", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюються правоохоронцями.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними.