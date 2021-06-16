08:54  16 червня
В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу
14:26  16 червня
Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
14:33  16 червня
На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 14:49 2

На Донеччині мікроавтобус влетів у залізобетонним стовп: один пасажир загинув

16 червня 2021, 14:49 2
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У м. Слов’янськ в результаті зіткнення автомобіля "Volkswagen Transporter" із залізобетонним стовпом одна людина загинула та четверо були травмовані

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули водійські двері, зрізали сидіння та деблокувавши постраждалого водія, передали його медикам.

Загиблий пасажир та троє інших постраждалих пасажира, анкетні дані яких встановлюються, були вилучені з автомобіля працівниками поліції", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюються правоохоронцями.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними.

ДСНС автобус авто транспорт аварія ДТП

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua