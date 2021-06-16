У Маріуполі збитки від аномальної стихії склали понад 50 млн грн

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В результаті аномального випадання опадів у Маріуполі в період із 4 по 8 червня місту було завдано збитків на суму 52,3 млн грн

Про це повідомляє видання "Східний варіант” із посиланням на міську раду Маріуполя, передає RegioNews.

Відомо, що спеціальна комісія мерії виїжджала на місця підтоплення для визначення суми збитків, яких зазнали місцеві мешканці.

В результаті стихії були підтоплені 178 домогосподарств у всіх районах міста. Найбільше постраждав Приморський район, де підтопило 119 об'єктів.

Комунальники вже відремонтували покрівлі 38 житлових будинків та 61 навчального закладу.

Комісія розглядає можливість оперативного виділення допомоги людям, чиї будинки були пошкоджені через сильну зливу, розмір підтримки залежить від збитків. Це до 15 тис - якщо підтоплений будинок разом з двором, і до 8 тис грн - за двір, який постраждав”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Маріуполі в ніч на 4 червня йшов проливний дощ, через що будинки і вулиці залило водою у всіх районах міста.