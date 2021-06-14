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14 червня 2021, 20:15 1744

Директорам шкіл Львова суттєво підвищили зарплати: скільки отримуватимуть

14 червня 2021, 20:15 1744
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Фото з відкритих джерел
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Вже з 1 вересня директори всіх львівських шкіл отримуватимуть зарплату до 27 тисяч гривень

Як пише RegioNews, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 14 червня.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко підтвердив, що цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора в 44 міські школи.

Водночас директорам усіх львівських шкіл до 1 вересня мають підвищити зарплату до 27 тисяч гривень.

Зараз середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10-15 тисяч гривень.

Нагадавши, в уряді готують законопроєкт про реформування системи оплати праці держслужбовців.

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