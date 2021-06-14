Директорам шкіл Львова суттєво підвищили зарплати: скільки отримуватимуть
Вже з 1 вересня директори всіх львівських шкіл отримуватимуть зарплату до 27 тисяч гривень
Як пише RegioNews, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 14 червня.
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко підтвердив, що цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора в 44 міські школи.
Водночас директорам усіх львівських шкіл до 1 вересня мають підвищити зарплату до 27 тисяч гривень.
Засідання Виконавчого комітету ЛМР 14.06.21
Posted by Львівська міська рада on Monday, June 14, 2021
Зараз середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10-15 тисяч гривень.
Нагадавши, в уряді готують законопроєкт про реформування системи оплати праці держслужбовців.
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