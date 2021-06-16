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16 июня 2021, 14:12 162

В Хмельницкой области обнаружили нелегальную свалку львовского мусора

16 июня 2021, 14:12 162
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Фото: Суспільне
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Недалеко от поселка Летичев, что на Хмельнитчине, на территории коммунального предприятия "Злагода" обнаружили нелегальную свалку бытового мусора, который привезли из Львовской области

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу пресс-службы областной экологической инспекции Наталью Сологуб, передает RegioNews.

По ее словам, мусор сбросили в пределах населенного пункта в ночь с 13 на 14 июня. Найденные фрагменты ценников и чеков подтверждают, что его привезли из Львовской области.

Инспекторами было проведено обследование, по результатам которого были обнаружены три насыпи бытового мусора, который рассредоточен на земельном участке за пределами поселка Летичев в направлении села Сусловцы", - рассказала Сологуб.

Она отметила, что общий объем нелегального мусора составляет около 2 тысяч кубических метров. Специалисты областной экологической инспекции взяли пробы почвы, чтобы определить уровень загрязнения земельного участка.

Кроме того, принимаются меры по расчету ущерба, причиненного окружающей среде вследствие засорения земельного участка", - добавила Наталья Сологуб.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова, митингующие перекрывали трасу.

мусор экология Львов Хмельницкая область Свалка

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