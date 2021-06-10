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10 червня 2021, 20:58 3

На Хмельниччині медики готуються до страйку через невиплату "ковідних” коштів

10 червня 2021, 20:58 3
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Працівники Славутської міської лікарні Хмельницької області недоотримали більше трьох мільйонів гривень за роботу із хворими на COVID-19

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами директора медзакладу Леоніда Радзивілюка, це доплата у розмірі 3%, яку обіцяла Національна служба здоров’я. Недотримують її працівники лікарні з квітня.

У лікарні заявляють, що уклали договір із Національною службою здоров’я, однак гроші на рахунок медзакладу не надійшли.

10 червня медики утворили страйковий комітет і готові вийти на акцію протесту. У разі, якщо Національна служба здоров’я України не виплатить обіцяні гроші, лікарі обіцяють розпочати страйк.

Як повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Олександр Завроцький, доплату за роботу із хворими на COVID-19 не отримали у 10 медичних закладах області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Луганщині 14 гірників страйкують під землею, вимагаючи заборговану зарплату.

Хмельницька область страйк медики виплати коронавірус

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