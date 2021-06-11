У Львові маршрутка на переході збила 16-річну дівчину
У Львові маршрутка збила 16-річну дівчину на пішохідному переході
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
ДТП сталася у центрі на регульованому пішохідному переході, всього у декількох метрах від автобусної зупинки.
"З десяток людей чекали сигнал світлофора, щоб перейти дорогу. Тільки загорівся "зелений" – дівчина, яка стояла попереду всіх, ступила на зебру. Тоді її і збив мікроавтобус", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалу госпіталізували. У неї діагностували струс мозку та забої.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині потяг насмерть збив молоду жінку.
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