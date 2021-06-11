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11 червня 2021, 12:37 1176

У Львові маршрутка на переході збила 16-річну дівчину

11 червня 2021, 12:37 1176
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Скріншот з відео
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У Львові маршрутка збила 16-річну дівчину на пішохідному переході

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

ДТП сталася у центрі на регульованому пішохідному переході, всього у декількох метрах від автобусної зупинки.

"З десяток людей чекали сигнал світлофора, щоб перейти дорогу. Тільки загорівся "зелений" – дівчина, яка стояла попереду всіх, ступила на зебру. Тоді її і збив мікроавтобус", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалу госпіталізували. У неї діагностували струс мозку та забої.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині потяг насмерть збив молоду жінку.

Україна транспорт ДТП Львів маршрутки

 
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