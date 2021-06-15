Основная сессия ВНО-2021 завершилась тестированием по географии

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Сегодня, 15 июня, состоялось внешнее независимое оценивание по географии. Это было последнее тестирование основной сессии ВНО-2021

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Участие в тестировании по географии приняли 115 949 человек, что составляет 66% от общего количества зарегистрированных, - говорится в сообщении.

25 участников ВНО не были допущены к тестированию из-за опоздания/отсутствия документа, удостоверяющего личность, 8 - из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировал 41 общественный наблюдатель.

Больше всего участников тестирования по географии – 75,7% зарегистрированных - зафиксировано в Черниговской области, меньше всего - 47,8% - в Черновицкой.

Как сообщалось, ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов. Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии сдали 89,2% абитуриентов.

Также известно, что в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО. Она стартует 29 июня.