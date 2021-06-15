До Ради проходять чотири партії – опитування

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Чотири політичні партії можуть точно подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр на виборах до Верховної Ради, якби голосування відбувалося найближчої неділі

Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Опитування "Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення України" проводилося з 26 травня до 8 червня і було презентоване сьогодні.

Так, згідно з даними опитування, до ВР точно проходять партії "Слуга народу" з підтримкою 23,3% голосів виборців (серед тих, хто зібрався йти на вибори), "Опозиційна платформа - За життя" - 15,9% голосів, "Європейська солідарність" - 15,3% та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 11,1%.

Водночас рейтинг партії "Сила і честь" Ігоря Смешка перебуває в межах статистичної похибки - за неї готові проголосувати 4,9% потенційних виборців.

У цих самих межах перебуває і рейтинг партій "Українська стратегія Гройсмана" і "Радикальна партія Олега Ляшка" (4,5% і 4,2% голосів виборців відповідно). Решта політичних сил, згідно з даними дослідження, точно не проходять до Верховної Ради, набираючи не більше ніж 2,8% голосів.

Ще 3,1% потенційних виборців заявили про намір зіпсувати бюлетень.

Уточнюється, що серед усіх респондентів, яких було опитано під час соціологічного дослідження, про своє бажання взяти участь у виборах висловили 70,4% громадян, водночас 36,2% респондентів безумовно підуть голосувати, а 34,2% можливо візьмуть участь у виборах.

Опитування громадської думки проводилося з 26 травня до 8 червня 2021 року Центром "Соціальний моніторинг" методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента у всіх регіонах України (за винятком тимчасово непідконтрольної території). Загалом було опитано 3 004 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 1,9%.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням, у Україні кількість противників COVID-вакцинації знизилась до 43%. Кількість українців, які не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, наприкінці травня 2021 року становило 43%, у березні таких було 51,5%.