В Раду проходят четыре партии – опрос

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Четыре политические партии могут точно преодолеть 5-процентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Опрос "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" проводился с 26 мая по 8 июня и был презентован сегодня.

Так, согласно данным опроса, в ВР точно проходят партии "Слуга народа" с поддержкой 23,3% голосов избирателей (среди тех, кто собрался идти на выборы), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,9% голосов, "Европейская солидарность" - 15,3% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 11,1%.

В то же время рейтинг партии "Сила и честь" Игоря Смешко находится в пределах статистической погрешности - за нее готовы проголосовать 4,9% потенциальных избирателей.

В этих же пределах находится и рейтинг партий "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,5% и 4,2% голосов избирателей соответственно). Остальные политические силы, согласно данным исследования, точно не проходят в Верховную Раду, набирая не более чем 2,8% голосов.

Еще 3,1% потенциальных избирателей заявили о намерении испортить бюллетень.

Уточняется, что среди всех респондентов, которые были опрошены во время социологического исследования, о своем желании принять участие в выборах высказали 70,4% граждан, в то же время 36,2% респондентов безусловно пойдут голосовать, а 34,2% возможно примут участие в выборах.

Опрос общественного мнения проводился с 26 мая по 8 июня 2021 года Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью по месту жительства респондента во всех регионах Украины (за исключением временно неподконтрольной территории). Всего было опрошено 3 004 респондента. Погрешность выборки не превышает 1,9%.

Как сообщалось, согласно опросу, в Украине количество противников COVID-вакцинации снизилось до 43%. Количество украинцев, которые не намерены делать прививки от коронавируса, в конце мая 2021 года составило 43%, в марте таких было 51,5%.