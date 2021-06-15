Житель Закарпатья пытался вывезти в ЕС запчасти к танкам - СБУ

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатской области пресекли попытку вывоза из Украины в Евросоюз комплектующих к военной технике

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Известно, что сотрудники СБУ задержали местного жителя с запчастями на пункте пропуска. Он пытался незаконно вывезти их в обход обязательного экспортного контроля.

Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. Все это местный житель хотел скрыто вывезти в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело, продовжуюються неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее СБУ задержала агента "ДНР", который работал на правозащитную организацию, связанную с ООН.