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10 червня 2021, 17:34 114

З Медведчука стягнуть ще близько 300 тис. грн у справі про заборону книжки "Справа Василя Стуса"

10 червня 2021, 17:34 114
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд ухвалив рішення стягнути ще близько 300 тис. грн з народного депутата (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука на користь видавництва Vivat, з яким Медведчук судився яке Медведчук раніше намагався змусити видалити всі згадки про нього з книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса"

Про це повідомив автор книжки Вахтанг Кіпіані у Facebook, передає RegioNews.

Медведчук раніше намагався змусити видавництво видалити всі згадки про нього з книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса"

Можна вічно дивитись на три речі - як співають птахи, як тече Дніпро і... як Медведчук програє суди. Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат і нинішній проросійський політик має компенсувати близько 300 тис. грн видавництву Vivat витрат на судовий процес щодо заборони книги "Справа Василя Стуса", ініційований ним самим, - написав Кіпіані.

Раніше суд постановив стягнути з Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, 19 березня Кіпіані виграв справу проти Медведчука щодо книги про Стуса. Суд дозволив поширювати книгу про Стуса.

У справі книги про Стуса суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн.

У цій справі книги про Стуса Медведчук не оскаржив рішення апеляційного суду. Водночас Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва.

суд Віктор Медведчук Вахтинг Кіпіані Василь Стус видавництво

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