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14 червня 2021, 13:24 52

Справи Євромайдану: двом "беркутівцям" дали до трьох років ув’язнення

14 червня 2021, 13:24 52
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У справах про розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року отримали вирок - Віктор Ейсмонт та Володимир Мохонь. Суд визнав їх винними, обох засуджено до трьох років позбавлення волі

Відповідне рішення оголосила суддя Шевченківського суду Києва, передає RegioNews.

Суд визнав їх винними у перевищенні службових повноважень. За це і був оголошений такий вирок.

Згідно вироку столичного суду, Віктор Ейсмонт та Володимир Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали проти нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

Також їм заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексінспектору одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні неправдивого протоколу.

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