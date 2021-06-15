В Украине количество противников COVID-вакцинации снизилось до 43% - опрос

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Количество украинцев, которые не намерены делать прививки от коронавируса, в конце мая 2021 года составляло 43%, в марте таких было 51,5%

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Количество граждан, которые планируют сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), выросло с 12% до 19%.

Количество респондентов, которые намерены сделать прививку позже, выросло с 16% до 19%. 10% опрошенных намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля растет от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет)", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто не отказывается от намерения вакцинироваться, 59% готовы получить прививку только при условии, что она будет бесплатной, это больше, чем в марте на 7%.

23% из них готовы платить за вакцинацию, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Граждане, которые не планируют вакцинироваться, чаще всего объясняют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививки).

Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось, тогда она составляла 45%.

Кроме того, 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают , что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Исследование проводилось Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией.