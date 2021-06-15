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15 июня 2021, 13:19 191

В Украине количество противников COVID-вакцинации снизилось до 43% - опрос

15 июня 2021, 13:19 191
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Фото: из открытых источников
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Количество украинцев, которые не намерены делать прививки от коронавируса, в конце мая 2021 года составляло 43%, в марте таких было 51,5%

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Количество граждан, которые планируют сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), выросло с 12% до 19%.

Количество респондентов, которые намерены сделать прививку позже, выросло с 16% до 19%. 10% опрошенных намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Частка переконаних противників вакцинації від COVID-19 в Україні впала нижче 50%

Чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля растет от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет)", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто не отказывается от намерения вакцинироваться, 59% готовы получить прививку только при условии, что она будет бесплатной, это больше, чем в марте на 7%.

23% из них готовы платить за вакцинацию, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Частка переконаних противників вакцинації від COVID-19 в Україні впала нижче 50%

Граждане, которые не планируют вакцинироваться, чаще всего объясняют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививки).

Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось, тогда она составляла 45%.

Кроме того, 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают , что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Частка переконаних противників вакцинації від COVID-19 в Україні впала нижче 50%

Исследование проводилось Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией.

опрос население социология центр Разумкова вакцинация

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