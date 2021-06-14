Стало відомо, коли запустять COVID-сертифікат в "Дії"

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Про це повідомили в Офісі президента за підсумками наради 14 червня, пише RegioNews.

Зазначається, що робота над створенням так званого COVID-сертифіката триває.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український COVID-сертифікат має з’явитися в додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Також у МОЗ пообіцяли "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян.