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14 червня 2021, 15:50 364

Стало відомо, коли запустять COVID-сертифікат в "Дії"

14 червня 2021, 15:50 364
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Фото з відкритих джерел
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Внутрішній український COVID-сертифікат має з’явитися в додатку "Дія" 1 липня

Про це повідомили в Офісі президента за підсумками наради 14 червня, пише RegioNews.

Зазначається, що робота над створенням так званого COVID-сертифіката триває.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український COVID-сертифікат має з’явитися в додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Також у МОЗ пообіцяли "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян.

Україна вакцинація вакцина коронавірус Дія

 
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