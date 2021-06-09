Більше 50% українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією - опитування

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Більшість українців (53,5%) визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків. Кількість прихильників такої позиції за останні півтора року збільшилася на 8%

Про це передає RegioNews з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Зазначається, що така позиція більш популярна на Заході та в Центрі, в усіх макрорегіонах, включно зі Сходом та Півднем, підтримка саме такого визначення конфлікту істотно зросла за останні 1,5 роки.

Так, в порівнянні з листопадом 2019 р. на Заході частка прихильників такого визначення зросла від 64% до 74%, в Центрі - від 54% до 62%, на Півдні - від 22% до 31%, а на Сході - від 24% до 33%, відповідно.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.