У Сумах Центр масової вакцинації не працює через нестачу вакцини

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У Сумській області Центр масової вакцинації населення не працює через недостатню кількості вакцини від COVID-19

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови управління охорони здоров’я Сумської ОДА Галина Хомета, передає RegioNews.

За її словами, дози препарату CoronaVac, які надходять в область, швидко розходяться на вакцинацію колективів.

Розглядається питання відкриття центру вакцинації населення на базі молодіжного центру "Романтика”. Це питання обговорювалося з міською владою. Тому, коли буде достатня кількість вакцини для щеплення, звичайно, відкриватимемо", - сказала вона.

Галина Хомета додала, що всіх громадян, хто записався в чергу через додаток "Дія” або через гарячу лінію МОЗ, вакцинують на пунктах щеплення у вихідні. За ъъ словами, на сьогодні в області залишилося 7 516 доз вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними.