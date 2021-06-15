08:52  15 червня
В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу
10:39  15 червня
У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко
14:47  15 червня
Справу смертельної пожежі у пансіонаті Харкова передали до суду
UA | RU
UA | RU
15 червня 2021, 12:46 358

У Сумах Центр масової вакцинації не працює через нестачу вакцини

15 червня 2021, 12:46 358
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Сумській області Центр масової вакцинації населення не працює через недостатню кількості вакцини від COVID-19

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови управління охорони здоров’я Сумської ОДА Галина Хомета, передає RegioNews.

За її словами, дози препарату CoronaVac, які надходять в область, швидко розходяться на вакцинацію колективів.

Розглядається питання відкриття центру вакцинації населення на базі молодіжного центру "Романтика”. Це питання обговорювалося з міською владою. Тому, коли буде достатня кількість вакцини для щеплення, звичайно, відкриватимемо", - сказала вона.

Галина Хомета додала, що всіх громадян, хто записався в чергу через додаток "Дія” або через гарячу лінію МОЗ, вакцинують на пунктах щеплення у вихідні. За ъъ словами, на сьогодні в області залишилося 7 516 доз вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними.

коронавірус вакцина ОДА Сумська область вакцинація центр вакцинації

В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу
15 червня 2021, 08:52
Стало відомо, коли запустять COVID-сертифікат в "Дії"
14 червня 2021, 15:50
В Україну до кінця літа поставлять понад 10 мільйонів доз COVID-вакцин
14 червня 2021, 15:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram