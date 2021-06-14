В Україну до кінця літа поставлять понад 10 мільйонів доз COVID-вакцин
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що до кінця літа цього року Україна отримає 10 млн вакцин різних виробників
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента України.
Після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян", - повідомив Ляшко.
Як повідомили у пресслужбі, на сьогодні Україна одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин від COVID-19.
Раніше повідомлялось, що понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві
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