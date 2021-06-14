У київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними

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Вакцинація від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі в Києві не буде проводитися у ці вихідні. Її перенесли на 17-18 червня

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram, пише RegioNews.

"Вакцинація в Києві на цьому тижні буде проходити 17 і 18 червня - в четвер і п'ятницю в МВЦ. Попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра вранці, 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з людьми, які записалися на вихідні 19-20 червня, вже контактує колл-центр, а також заздалегідь зарезервовані дати і місця для вакцинації.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні.