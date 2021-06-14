У київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними
Вакцинація від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі в Києві не буде проводитися у ці вихідні. Її перенесли на 17-18 червня
Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram, пише RegioNews.
"Вакцинація в Києві на цьому тижні буде проходити 17 і 18 червня - в четвер і п'ятницю в МВЦ. Попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра вранці, 15 червня", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з людьми, які записалися на вихідні 19-20 червня, вже контактує колл-центр, а також заздалегідь зарезервовані дати і місця для вакцинації.
Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти