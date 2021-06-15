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В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу
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15 червня 2021, 08:52 22

В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу

15 червня 2021, 08:52 22
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 14 червня виявили 1014 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Дніпропетровській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 243 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Дніпропетровська (82), Донецька (61), Харківська (60) і Хмельницька (60) області.

Всього за добу госпіталізували 401 людину, померли - 77, одужали - 5511 осіб.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 32 313 осіб, методом ІФА - 10 428 осіб, експрес-тестами - 211 991 особу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 224 992 людини, з них 2 136 176 одужали, летальних випадків - 51 769.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні.

МОЗ коронавірус пандемія медики ушпиталення

 
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