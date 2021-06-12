На Київщині сталося ДТП з маршруткою: п'​ятеро людей травмовані

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Сьогодні, 12 червня, в місті Ірпені сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. В результаті події п'ятеро осіб - травмовані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

Сьогодні на початку 11:00 години, екіпажу надійшов виклик про ДТП з потерпілими на перехресті вулиць Садова та Українська", - йдеться у повідомленні.

На місці події інспектори виявили три транспортні засоби з механічними пошкодженнями: Citroen, Hundai та маршрутний автобус.

За попередніми даними, внаслідок ДТП п'ятеро осіб отримали травми.

На місці події працювали медики та слідчі, які встановлять причини аварії.

Нагадаємо, у Львові маршрутка врізалася в дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.