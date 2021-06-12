На Київщині сталося ДТП з маршруткою: п'ятеро людей травмовані
Сьогодні, 12 червня, в місті Ірпені сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. В результаті події п'ятеро осіб - травмовані
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Київської області.
Сьогодні на початку 11:00 години, екіпажу надійшов виклик про ДТП з потерпілими на перехресті вулиць Садова та Українська", - йдеться у повідомленні.
На місці події інспектори виявили три транспортні засоби з механічними пошкодженнями: Citroen, Hundai та маршрутний автобус.
За попередніми даними, внаслідок ДТП п'ятеро осіб отримали травми.
На місці події працювали медики та слідчі, які встановлять причини аварії.
Нагадаємо, у Львові маршрутка врізалася в дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.
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