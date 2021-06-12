13:36  12 червня
У поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир після падіння з верхньої полиці
11:42  12 червня
Президент призначив голову Бориспільської РДА на Київщині
18:46  12 червня
На Донбасі вдень стріляли поблизу Водяного і Авдіївки
UA | RU
UA | RU
12 червня 2021, 14:39 374

В Києві вантажівка протаранила опору лінії електропередач: можливі перебої зі світлом

12 червня 2021, 14:39 374
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В Деснянському районі столиці вантажівка ГАЗ-66 збила електроопору ТЕЦ, яка відповідала за електроживлення на Лівому березі Києва

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби "ДТЕК Київські електромережі".

Сьогодні сталося аварійне відключення даної лінії. Причина - збита вантажною автівкою третіх осіб високовольтна металева опора. Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії", - йдеться у повідомленні.

Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега залишаються з електрикою. Відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів, тому можливі відключення електроживлення.

Нагадаємо, Зеленський дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні.

електрика ДСНС авто аварія ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua