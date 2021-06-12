В Києві вантажівка протаранила опору лінії електропередач: можливі перебої зі світлом

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В Деснянському районі столиці вантажівка ГАЗ-66 збила електроопору ТЕЦ, яка відповідала за електроживлення на Лівому березі Києва

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби "ДТЕК Київські електромережі".

Сьогодні сталося аварійне відключення даної лінії. Причина - збита вантажною автівкою третіх осіб високовольтна металева опора. Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії", - йдеться у повідомленні.

Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега залишаються з електрикою. Відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів, тому можливі відключення електроживлення.

Нагадаємо, Зеленський дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні.