Дві смертельні аварії в Одесі: одне авто розірвало на частини, а інше перекинулось

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В Одесі сьогодні, 14 червня, внаслідок дорожньо-транспортних пригод три людини загинули, ще дві - доставлені до лікарні. Поліцейські наразі встановлюють обставини двох смертельних аварій

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Одна з аварій сталася о п’ятій ранку на перехресті Пироговської та Середньофонтанської. 34-річний водій "BMW" не впорався з керуванням та наїхав на стовп", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм водій та 16-річний пасажир загинули на місці події. Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР.

Друга дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Чорноморського Козацтва.

26-річний водій, керуючи "Daewoo Nubira", не вибрав безпечну швидкість руху на слизькій дорозі та наїхав на дерево. В результаті загинула 23-річна жінка, водія та 27-річного пасажира шпиталізували із численними травмами", - повідомили правоохоронці.

Відомості за цим фактом також внесені до ЄРДР Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львові маршрутка врізалася в дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.