В Україні всі області та столиця - на зеленому рівні епіднебезпеки

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В Україні всі області та Київ станом на 14 червня перебувають на зеленому рівні епідемічної небезпеки

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем.

В Україні рівень захворюваності становить 56 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 20 областях цей показник нижчий за визначений.

Рівень госпіталізацій по країні становить 12,1 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 15,1% за граничного показника 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 становить 152, рівень госпіталізацій 9,3 за показника 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем 8,5% за граничного показника 65%.

Як повідомлялося, 7 червня своєю постановою Кабмін пом'якшив карантинні обмеження в Україні, дозволивши, зокрема, проведення масових заходів (зокрема у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування).