В Україні повний курс щеплення від COVID-19 отримали 230 тисяч людей

Фото: з відкритих джерел

Повністю вакцинувалися від коронавірусної хвороби в Україні 230 тисяч осіб. При цьому, загалом зробили вже близько 1,66 мільйона щеплень, з яких більшість першою дозою

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

62 062 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 червня 2021 року. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані - 26 382 людини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 549 мобільних бригад та 701 пункт щеплення.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу - 1 430 990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 230 420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 661 410 щеплень”, - резюмували у МОЗ.

Нагадаємо, цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві.