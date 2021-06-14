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У центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні
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14 червня 2021, 12:34 52

У центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні

14 червня 2021, 12:34 52
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Фото з відкритих джерел
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За минулі вихідні в центрах масової вакцинації проти коронавірусу щепили 31 305 громадян. Найбільшу кількість охочих зафіксували у Києві, Дніпрі та Львові

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16 регіонах України проти COVID-19 щепили 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щеплення отримали громадяни, котрі записалися до листа очікування в додатку чи через сайт "Дія" або за допомогою контакт-центру МОЗ.

Як повідомили у відомстві, цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації, зокрема:

13 центрів у Дніпропетровській області,

8 - у Львівській області,

7 - в Одеській області,

5 - у Полтавській області,

3 - в Херсонській області,

2 - в Київській області,

2 - в Чернівецькій області,

2 - у Хмельницькій області,

по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в Києві.

У МОЗ додають, що найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 6 410, у Дніпрі у 12 центрах - 3 145 та у Львові у трьох центрах - 2 968.

Як повідомлялося, у Києві 12 червня COVID-щеплення отримала рекордна кількість людей. За суботу, 12 червня, у Києві вакцинувались від коронавірусу понад три тисячі осіб, що є рекордною кількістю з початку кампанії з імунізації у місті.

10 червня стало відомо, що перша країна ЄС визнала українські свідоцтва про COVID-вакцинацію. Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу.

МОЗ COVID-19 вакцинація щеплення центр вакцинації

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