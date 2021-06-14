В Україні за добу виявили 420 нових хворих COVID-19

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В Україні за 13 червня виявили 420 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у столиці

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 89 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Запорізька (44), Миколаївська (42), Київська (30) і Тернопільська (27) області.

Всього за добу госпіталізували 464 осіб, померли - 13, одужали - 3328 людей.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 11 638 осіб, методом ІФА - 1589 осіб, експрес-тестами - 4629 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб, з них 2 130 665 одужали, летальних випадків - 51 692.

Нагадаємо, 12 червня коронавірусом в Україні захворіли 857 осіб.