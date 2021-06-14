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14 июня 2021, 13:30 6

В Украине все области и столица на зеленом уровне эпидопасности

14 июня 2021, 13:30 6
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Фото их открытых источников
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В Украине все области и Киев по состоянию на 14 июня находятся на зеленом уровне эпидемической опасности

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом.

В Украине уровень заболеваемости составляет 56 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 20 областях этот показатель ниже определенного.

Уровень госпитализаций по стране составляет 12,1 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом - 15,1% при предельном показателе 65%.

В Киеве показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 152, уровень госпитализаций 9,3 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом 8,5% при предельном показателе 65%.

Как сообщалось, 7 июня своим постановлением Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в частности в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).

карантин показатель Минздрав зеленая зона заболеваемость

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