"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из столицы и 6 пар рейсов экспресса в Борисполь

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В АО "Укрзализныця" заявили о назначении трех дополнительных поездов из столицы. Они будут курсировать до Рахова, Каменца-Подольского и Ковеля уже с 17 июня

Об этом сообщила пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

По информации перевозчика, дополнительный ночной поезд № 243/244 Киев - Рахов - Киев будет курсировать через день из Киева с 17 июня по нечетным числам, а из Рахова с 18 июня по четным.

Также с 17 июня начинает курсирование поезд № 139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев. Он будет курсировать по нечетным числам из Киева, обратно из Каменец-Подольского - с 18 июня по четным числам.

Кроме того, перевозчик назначил дополнительный поезд № 202/201 Ковель - Киев, который отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибывает в Ковель в 08:18.

Также сегодня, 11 июня "Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Отныне за сутки будет осуществляться не 16 пар рейсов в обоих направлениях, а 22.

Учитывая спрос поезда, с 11 июня "Укрзализныця" вводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22, - сообщают в УЗ.

Добавляются следующие рейсы:

по маршруту Киев-Пассажирский — Борисполь-Аэропорт:

№ 804 — отправка в 01.00, прибытие в 01.40;

№ 808 — отправка в 03.00, прибытие в 03.40;

№ 810 — отправка в 04.52, прибытие в 05.32;

№ 812 — отправка в 05.43, прибытие в 06.23;

№ 838 — отправка в 15.45, прибытие в 16.25;

№ 852 — отправка в 20.42, прибытие в 21.22;

по маршруту Борисполь-Аэропорт — Киев-Пассажирский:

№ 801 — отправка в 00.58, прибытие в 01.41;

№ 805 — отправка в 02.48, прибытие в 03.33;

№ 809 — отправка в 05.37, прибытие в 06.20;

№ 811 — отправка в 06.43, прибытие в 07.30;

№ 837 — отправка в 16.38, прибытие в 17.19;

№ 851 — отправка в 21.28, прибытие в 22.10;

№ 857 — отправка в 23.56, прибытие в 00.38.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Черкассы-Львов - с 1 июля.

Также Укрзализныця определила самые популярные поезда и направления в Украине.