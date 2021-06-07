Укрзалізниця визначила найпопулярніші поїзди та напрямки в Україні

Укрзалізниця визначила перелік найпопулярніших поїздів у внутрішньому сполученні з початку року за кількістю перевезених пасажирів (усього, в обох напрямках)

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зі значним відривом лідирує потяг № 45/46 Ужгород — Лисичанськ. За 5 місяців цього року ним проїхали 329 тис. пасажирів.

На другому місці — потяг № 41/42 Дніпро — Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце — за поїздом № 69/70 Маріуполь — Львів, який перевіз 176 тис. пасажирів. Далі перелік найпопулярніших поїздів виглядає так:

- № 137/138 Хмельницький — Лисичанськ, 165 тис. пас.;

- № 91/92 Одеса — Костянтинівка, 170 тис. пас.;

- № 145/146 Київ — Ізмаїл, 159 тис. пас.;

- № 101/102 Київ — Херсон, 147 тис. пас.;

- № 97/98 Ковель — Київ, 143 тис. пас.;

- № 357/358 Київ — Рахів, 141 тис. пас.;

- № 125/126 Костянтинівка — Київ, 140 тис. пас.

У той же час десять найпопулярніших напрямків (тобто маршрутів, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда) дещо відрізняються, - додають у відомстві і наводять список.

1. Харків — Київ — 184 тис. пасажирів, зворотно — 178 тис.;

2. Львів — Київ — 165 тис. пасажирів, зворотно — 161 тис.;

3. Дніпро — Київ — 131 тис. пасажирів, зворотно — 123 тис.;

4. Вінниця — Київ — 106 тис. пасажирів, зворотно — 104 тис.;

5. Запоріжжя — Київ — 86 тис. пасажирів, зворотно — 80 тис.;

6. Одеса — Київ — 79 тис. пасажирів, зворотно — 75 тис.;

7. Херсон — Київ — 70 тис. пасажирів, зворотно — 66 тис.;

8. Івано-Франківськ — Київ — 69 тис. пасажирів, зворотно — 67 тис.;

9. Кривий Ріг — Київ — 61 тис. пасажирів, зворотно — 55 тис.;

10. Миколаїв — Київ — 58 тис. пасажирів, зворотно — 53 тис.

У відомстві зазначають, що вперше з початку карантинних обмежень середня населеність потягів досягла 70 % і поступово продовжує зростати.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги до курортних міст. "Укрзалізниця" запустила низку додаткових поїздів до морських курортів півдня України і відкрила продаж квитків.

Також Укрзалізниця продовжила до Чернігова два маршрути потягів з Заходу України. Це стосується напрямків з Івано-Франківська та Чернівців.