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10 червня 2021, 18:03 199

НАБУ обшукує лікарні "Укрзалізниці” у Києві та ще чотирьох містах

10 червня 2021, 18:03 199
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Фото: САП
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Працівники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у клінічних лікарнях “Укрзалізниці” у Києва, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Слідчі розслідують розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме 59 млн 933 тис. грн, отриманих від Національної служби здоров’я за програмою "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19”.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з 1 квітня 2021 року. Обшуки здійснюють в адміністративних приміщеннях, на надання медичних послуг пацієнтам слідчі дії у жодний спосіб не впливають”, - повідомили в НАБУ.

У відомстві просять громадян, які в період з 30 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року лікувалися за власний кошт за програмою медичних гарантій у лікарнях "Укрзалізниці” Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра, звертатись на гарячу лінію 0-800-213-200.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ проводить обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з коронавирусной інфекцією.

обшук НАБУ Укрзализныця кримінальна справа корупція

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