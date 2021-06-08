"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда Черкаси–Львів

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З 1 липня відновлюється курсування поїзда між Черкасами та Львовом

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Поїзд №95/96 "Тясмин” Черкаси-Львів вирушатиме з Черкас по непарних числах (крім 31 чисел), зворотно - по парних”, - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що відправлення з Черкас буде відбуватися о 19:46, потяг буде прибувати до Львова о 10:37.

Відправлення зі Львова з 2 липня буде відбуватись о 14:30, прибуття у Черкаси - о 06:35.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" визначила найпопулярніші поїзди та напрямки в Україні.