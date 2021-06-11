У Києві обмежили рух на Південному мосту через витік газу

Фото: Нацполіція

У столиці через витік газу обмежили рух на Південному мосту у напрямку вулиці Саперно-Слобідської

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Через витік газу на Південному мосту, в сторону вулиці Саперно-Слобідської, рух обмежено”, - йдеться у повідомленні.

Де саме стався витік газу та коли буде ліквідовано аварію, у поліції не повідомили.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві перекрили міст Метро через повідомлення про вибухівку.