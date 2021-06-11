У Києві обмежили рух на Південному мосту через витік газу
У столиці через витік газу обмежили рух на Південному мосту у напрямку вулиці Саперно-Слобідської
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Через витік газу на Південному мосту, в сторону вулиці Саперно-Слобідської, рух обмежено”, - йдеться у повідомленні.
Де саме стався витік газу та коли буде ліквідовано аварію, у поліції не повідомили.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві перекрили міст Метро через повідомлення про вибухівку.
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