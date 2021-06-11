На Буковині застрелився ексдепутат обласної ради

Фото Карпатського держспецлісгоспу

В ніч на 10 червня на березі Путилки в гірському районі Чернівецької області, поряд з власним будинком, застрелився ексдепутат облради Михайло Петрик

Про це повідомляє місцеве видання BukNews, передає RegioNews.

Михайло Петрик свого часу працював лісничим, директором Путильського держспецлісгоспу, остання посада - заступник голови Путильської РДА.

Самогубство Петрика пов'язують з хворобою. За попередніми даними, він здійснив постріл у голову з мисливської рушниці.

Петрик Михайло Васильович народився 1954 року, освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: смт. Путила Чернівецької області. У 2004 році Михайлу Петрику присвоїли звання "Заслужений лісівник України"

У відділі комунікації поліції у Чернівецькій області підтвердили, що вранці 10 червня чоловік 1954 р.н. вистрілив собі в голову із зареєстрованої мисливської рушниці. Тіло загиблого направили на СМЕ.

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