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11 червня 2021, 15:13 143

На Буковині застрелився ексдепутат обласної ради

11 червня 2021, 15:13 143
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Фото Карпатського держспецлісгоспу
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В ніч на 10 червня на березі Путилки в гірському районі Чернівецької області, поряд з власним будинком, застрелився ексдепутат облради Михайло Петрик

Про це повідомляє місцеве видання BukNews, передає RegioNews.

Михайло Петрик свого часу працював лісничим, директором Путильського держспецлісгоспу, остання посада - заступник голови Путильської РДА.

Самогубство Петрика пов'язують з хворобою. За попередніми даними, він здійснив постріл у голову з мисливської рушниці.

Петрик Михайло Васильович народився 1954 року, освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: смт. Путила Чернівецької області. У 2004 році Михайлу Петрику присвоїли звання "Заслужений лісівник України"

У відділі комунікації поліції у Чернівецькій області підтвердили, що вранці 10 червня чоловік 1954 р.н. вистрілив собі в голову із зареєстрованої мисливської рушниці. Тіло загиблого направили на СМЕ.

Як повідомлялося, 8 червня у Львові загинула 17-річна студентка - чемпіонка з пауерліфтингу, випала з вікна гуртожитку. У Львові 17-річна студентка розбилася, випавши з вікна 7 поверху гуртожитку. Згодом з’ясувалося, що це чемпіонка з пауерліфтингу Ірина Квас.

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